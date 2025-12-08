Haberler

Çin'in Chongqing Belediyesi ile Myanmar'ın Yangon Kenti Arasında Yeni Direkt Uçuş Rotası Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Chongqing Belediyesi ve Myanmar'ın Yangon kenti arasında direkt uçuş seferleri başladı. Yeni rota, iki ülke arasındaki turizm ve iş ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.

CHONGQİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi ile Myanmar'ın Yangon kentini birbirine bağlayan direkt uçuş rotası faaliyete geçti. Pazartesi günü başlayan seferlerle iki ülke arasındaki turizm ve iş ilişkilerinin güçlenmesi bekleniyor.

China West Air havayollarının Airbus A320 tipi uçağıyla işleteceği yeni rotada pazartesi ve cuma günleri gidiş dönüş uçuşları gerçekleştirilecek.

Gidiş uçuşları kapsamında Beijing saatiyle saat 09.35'te Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, yerel saatle 11.20'de Yangon Uluslararası Havalimanı'na varacak. Dönüş uçuşlarında ise Yangon'dan yerel saatle 12.15'te kalkan uçak, Beijing saatiyle 15.45'te Chongqing'e ulaşacak.

Myanmar'ın Çin Büyükelçisi Tin Maung Swe, yeni rotanın açılmasının, Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru'nun inşasında önemli bir kilometre taşı teşkil ettiğini ve iki ülke arasındaki işbirliğini artıracağını ifade etti.

West Air Yönetim Kurulu Başkanı Wang Ke ise yeni hizmetin, şirketin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni destekleme ve Chongqing'in dışa açılıma katkıda bulunan bir iç merkez olma çabalarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı an itibarıyla uluslararası ve bölgesel adreslere başlatmış olduğu 36 yolcu hava rotasında haftada 190'dan fazla uçuş düzenliyor. Bu uçuşlar, Chongqing'i Kuzey Amerika, Avrupa, Okyanusya, Ortadoğu, Kuzeydoğu Asya ve Güneydoğu Asya'daki şehirlere bağlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Antalya beşik gibi! Dün gecenin ardından korkutan bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Gecenin ardından korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli maaşlarından kesinti dönemi başlıyor! İşte etkilenecek kesim

Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek! İşte etkilenecek kesim
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Emekli maaşlarından kesinti dönemi başlıyor! İşte etkilenecek kesim

Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek! İşte etkilenecek kesim
Real Madrid'de Celta Vigo yenilgisi sonrası ortalık karıştı

Real Madrid'de 19 yıllık yenilgi sonrası ortalık karıştı
15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı

15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı! Görüntüler vahim
Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar

Yüz ifadelerine dikkat! Yıldız isimlerin adliyeye sevk edildiği anlar
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler

Mazlum Abdi Türkiye'ye gözdağı verdi, AK Partili isim fena patladı
Cezaevinde kanlı çatışma! Çok sayıda mahkum hayatını kaybetti

Cezaevinde kanlı çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.