Çin'in Chongqing Belediyesi ile Myanmar'ın Yangon Kenti Arasında Yeni Direkt Uçuş Rotası Açıldı

CHONGQİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi ile Myanmar'ın Yangon kentini birbirine bağlayan direkt uçuş rotası faaliyete geçti. Pazartesi günü başlayan seferlerle iki ülke arasındaki turizm ve iş ilişkilerinin güçlenmesi bekleniyor.

China West Air havayollarının Airbus A320 tipi uçağıyla işleteceği yeni rotada pazartesi ve cuma günleri gidiş dönüş uçuşları gerçekleştirilecek.

Gidiş uçuşları kapsamında Beijing saatiyle saat 09.35'te Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, yerel saatle 11.20'de Yangon Uluslararası Havalimanı'na varacak. Dönüş uçuşlarında ise Yangon'dan yerel saatle 12.15'te kalkan uçak, Beijing saatiyle 15.45'te Chongqing'e ulaşacak.

Myanmar'ın Çin Büyükelçisi Tin Maung Swe, yeni rotanın açılmasının, Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru'nun inşasında önemli bir kilometre taşı teşkil ettiğini ve iki ülke arasındaki işbirliğini artıracağını ifade etti.

West Air Yönetim Kurulu Başkanı Wang Ke ise yeni hizmetin, şirketin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni destekleme ve Chongqing'in dışa açılıma katkıda bulunan bir iç merkez olma çabalarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı an itibarıyla uluslararası ve bölgesel adreslere başlatmış olduğu 36 yolcu hava rotasında haftada 190'dan fazla uçuş düzenliyor. Bu uçuşlar, Chongqing'i Kuzey Amerika, Avrupa, Okyanusya, Ortadoğu, Kuzeydoğu Asya ve Güneydoğu Asya'daki şehirlere bağlıyor.