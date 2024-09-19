Üye Girişi
Haberler

China Southern Havayolları İlk C919 Tarifeli Uçuşunu Gerçekleştirdi

China Southern Havayolları İlk C919 Tarifeli Uçuşunu Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

China Southern Havayolları, Guangzhou'dan Shanghai'ye gerçekleştirdiği C919 tarifeli uçağı ile Çin'in yerli üretim büyük yolcu uçağını ticari seferlerde kullanmaya başladı.

GUANGZHOU, 19 Eylül (Xinhua) -- China Southern Havayolları tarafından işletilen bir C919 yolcu uçağı Perşembe günü Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı. Guangzhou merkezli havayolu şirketi böylece ilk tarifeli C919 uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

CZ3539 sefer sayılı uçak, tam yolcu kapasitesiyle Shanghai Hongqiao Havalimanı'na hareket etti. Böylece, Çin'in üç büyük havayolu şirketi de ülkenin ilk yerli üretim büyük yolcu uçağıyla ticari operasyonlara başlamış oldu.

China Southern Havayolları Nisan ayında Çin Ticari Uçak Limited Şirketi'nden 100 adet C919 uçağı satın almak üzere bir anlaşma imzalamıştı.

Şirket bugüne kadar Çin'in önde gelen üç havayolu şirketine dokuz C919 uçağı teslim etti. China Southern ve Air China 28 Ağustos'ta Shanghai'da ilk C919 uçaklarını teslim aldı. C919'un ilk müşterilerinden olan China Eastern Havayolları, uçağın kullanılmaya başladığı 28 Mayıs 2023'ten bu yana yedi adet C919 ile istikrarlı bir operasyonel performans bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Havacılık Teknoloji Guangzhou Shanghai Southern Ekonomi Ulaşım Güncel

8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi

 AK Parti'nin yerel seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ildeki valiler merkeze çekildi

AK Parti'nin seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ilin valisi merkeze çekildi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! MB faiz kararı ne oldu? MB politika faizi yüzde kaç? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Instagram'a ne oldu? (19 Eylül) Instagram'a neden girilmiyor? Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });