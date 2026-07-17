Haberler

China Eastern Havayolları, Shanghai ile Tiflis Arasında Direkt Uçuşlara Başladı

China Eastern Havayolları, Shanghai ile Tiflis Arasında Direkt Uçuşlara Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

China Eastern Havayolları, Şanghay ile Tiflis arasında haftada üç gün karşılıklı direkt uçuşlara başladı. Uçuşların turizm, ticaret ve yatırımı artırması bekleniyor.

Arşiv fotoğrafında China Eastern Havayolları tarafından işletilen C919 yolcu uçağı görülüyor, 15 Nisan 2026. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

TİFLİS, 17 Temmuz (Xinhua) -- China Eastern Havayolları çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shanghai ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis arasında direkt uçuşlara başladı.

China Eastern Havayolları Başkan Yardımcısı He Xiaoqun çarşamba günü yaptığı açıklamada, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan 274 yolcuyla kalkan MU285 sefer sayılı uçağın, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından yerel saatle 19.00 sularında Tiflis Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığını söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze yeni rotanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gürcistan-Çin ilişkilerinin son yıllarda hızla geliştiğini belirterek, direkt uçuşların ikili ilişkileri daha da güçlendireceğini umduğunu söyledi.

Çin'i barışçıl kalkınma, modernleşme ve ilerlemeye yönelik istikrarlı politikaları sayesinde birçok alanda önemli başarılar elde eden bir ülke olarak gördüklerini belirten Kobakhidze, Çin ile işbirliğini güçlendirmenin Gürcistan açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

Çin'in Gürcistan Büyükelçisi Zhou Qian ise yeni rotanın, Çin-Gürcistan ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinin ardından işbirliğinin somut sonuçlarından biri olduğunu belirtti. Zhou, uçuşların iki ülke vatandaşlarının seyahatlerini önemli ölçüde kolaylaştıracağını, ayrıca turizm, ticaret ve yatırım alanlarında yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Airbus A330 tipi uçakların kullanılacağı rotada, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç kez karşılıklı sefer düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar

İşte Oğuzhan Uğur'un gözaltı gerekçesi! Suçlamalar hayli ağır
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı

Soruşturmada kritik viraj: Sağ kolu bakın nerede yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar
İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı

Yüzünü silen berberi böyle bıçakladı! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu
Görüntüler ilk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı

İlk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı
Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek

Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Oktay Kaynarca'dan şaşırtan çıkış: Bir türlü ölemiyorum

"Bir türlü ölemiyorum"