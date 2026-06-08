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İstanbul'da 'change araç' ile sigorta dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da 'change araç' ile sigorta dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı
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İstanbul'da yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçlara 'change' işlemi yaparak satan ve sigorta şirketlerini dolandıran 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 lüks otomobil ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL'da yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçları 'change' işleminin ardından satan ve araçlar hakkında çalıntı ihbarında bulunarak sigorta şirketlerini dolandırdıkları tespit edilen aralarında oto tamircisi, trafik müşaviri ve mühendislerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 7 lüks otomobil ele geçirilirken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 3 Mayıs'ta Sarıyer, Kağıthane ve Şile'de bazı iş yerleri ve depolara eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 'change' işlemi yapıldığı tespit edilen 7 lüks araç ele geçirildi. İncelemelerde, yurt içinde kaza yaparak kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarının, yurtdışından yasa dışı yollarla getirilen aynı marka ve model araçlara aktarıldığı, bu araçların sahte belgelerle satışa çıkarıldığı belirlendi. Şüphelilerin ayrıca bazı araçlar için asılsız çalıntı ihbarlarında bulunarak sigorta şirketlerini dolandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Operasyonda aralarında oto tamircisi, trafik müşaviri ve mühendislerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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