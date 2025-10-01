Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Fuarı 3 Ekim'de Başlıyor

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca bu yılın 4'üncüsü düzenlenecek "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" için hazırlıklar tamamlandı.

3-7 Ekim tarihlerinde Selimiye Camisi Meydanı'nın Kıyık Caddesi tarafındaki park alanında gerçekleştirilecek fuarda stantlar kuruldu, alt yapı çalışmaları tamamlandı.

-Açılışa Bakan Tunç katılacak

Açılış töreni 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da yapılacak. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katılacak.

Fuarda, 54 ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğünden yaklaşık 160 personel görevli olarak yer alacak. Ziyaretçiler 5 gün boyunca 100 stantta tekstilden gıdaya, mobilyadan el sanatlarına kadar pek çok ürünle buluşacak.

-Fuar hakkında

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, çağdaş infaz anlayışı doğrultusunda hükümlü ve tutuklulara tarım, hayvancılık, tekstil, mobilya, ağaç işleri, seramik, fırıncılık ve unlu mamuller gibi alanlarda mesleki eğitim veriyor.

Bu eğitimlerin çıktısı olan ürünler, ülke ekonomisine kazandırılmak amacıyla her yıl farklı illerde düzenlenen fuarlarda tanıtılıyor.