Ceylanpınar'da Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gümrük kaçağı malzeme bulunduğu belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 426 kilogram kıyılmış tütün, 346 kilogram nargile kömürü, 10 bin 720 makaron, 34 kilogram nargile tütünü, 6 elektrikli kömür yakıcı, 1496 paket sigara, 27 bin filtreli ağızlık, 85 tütün sarma makinası, 8 termos ile lazer epilasyon cihazı ele geçirildi.

Ekiplerce 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.