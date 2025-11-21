Haberler

Ceylanpınar'da Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltında

Ceylanpınar'da Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. 14 adrese yapılan baskınlarda 426 kilogram kıyılmış tütün, 346 kilogram nargile kömürü ve 10 bin 720 makaron gibi ürünler bulundu. Olayla ilgili 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gümrük kaçağı malzeme bulunduğu belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 426 kilogram kıyılmış tütün, 346 kilogram nargile kömürü, 10 bin 720 makaron, 34 kilogram nargile tütünü, 6 elektrikli kömür yakıcı, 1496 paket sigara, 27 bin filtreli ağızlık, 85 tütün sarma makinası, 8 termos ile lazer epilasyon cihazı ele geçirildi.

Ekiplerce 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı

Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

"Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Galerideki yangın 2 can aldı: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.