Ceyhan'da yangın: 5 iş yeri hasar gördü
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Terliksiz Pasajı'nda çıkan yangında 5 iş yerinde hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve işletmelerde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yangın çıkan pasajdaki 5 iş yerinde hasar oluştu.
Hükümet Caddesi'ndeki Terliksiz Pasajı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 iş yerinde hasar oluştu.
İşletmelerde soğutma çalışması yapıldı.?????
Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel