Ceyhan'da yangın: 5 iş yeri hasar gördü

Ceyhan'da yangın: 5 iş yeri hasar gördü
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Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Terliksiz Pasajı'nda çıkan yangında 5 iş yerinde hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve işletmelerde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yangın çıkan pasajdaki 5 iş yerinde hasar oluştu.

Hükümet Caddesi'ndeki Terliksiz Pasajı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 iş yerinde hasar oluştu.

İşletmelerde soğutma çalışması yapıldı.?????

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel
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