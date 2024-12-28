Ceyhan'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 150 Litre Ele Geçirildi!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında bir evde arama yapan ekipler, 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler, ev sahibi F.D'yi gözaltına aldı.