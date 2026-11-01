Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çevre Bakanı Kurum, İklim Şentunalı'nın buz üstündeki COP31 tanıtım filmini paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

COP31 Başkanı ve Çevre Bakanı Murat Kurum, milli sporcu İklim Şentunalı'nın buz üstündeki performansını içeren tanıtım filmini paylaştı. Bakanlığın Antalya'da 9-20 Kasım'da yapılacak COP31 için hazırladığı film, 'Buzlar erimeden, İklim'in sesine kulak verin' mesajıyla paylaşıldı.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artistik buz pateni milli sporcusu??????? İklim Şentunalı'nın eriyen buz kütlesi üzerinde performans sergilediği COP31 tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, dünyanın en önemli iklim organizasyonlarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıkları sürüyor.

Bakanlık, Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için Türkiye artistik buz pateni milli sporcusu Şentunalı'nın görüntülerinin yer aldığı bir tanıtım filmi hazırladı.

COP31 Başkanı Kurum, "İklim" klibini sosyal medya hesabından, "Buzlar erimeden, İklim'in sesine kulak verin" mesajı ile paylaştı.

Hızla eriyen bir buz kütlesi üzerinde performans sergileyen Şentunalı, görüntülerde şu mesajı verdi:

"Ben İklim. Dünya kusursuz bir dengenin üzerinde kaydığımız ince bir buz tabakasıydı. Buz eriyor. Altımızdaki zemin ayaklarımızın kayıp gitmesine izin vermiyor artık. Zaman azaldı. Denge bozuldu. Seyirci kalma lüksümüz bitti. Bu bir çağrı değil kaçınılmaz bir yüzleşme. Birlikte durdurabileceğimiz bir çöküş, birlikte yazabileceğimiz bir yarın var. Doğanın ritmi, benim dansım, gezegenin hikayesi… Hiçbiri yarım kalmayacak. Ama önce gerçekle yüzleşmeliyiz. Sözler bitti değişim başladı. Ben İklim, iklim değişiyor."

COP31 Başkanlığı, organizasyon için "Let's COP" isimli İngilizce şarkı da hazırlamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Haydarpaşa’ya arkeoloji, Sirkeci’ye göç müzesi! Bakan Ersoy tarih verdi

Bakan Ersoy tarih verdi! İstanbul için geri sayım başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi

CHP'den "Özgür Özel" temizliği! Artık hiçbiri yok
Fransa sokaklarında Macron'a dikkat çeken protesto

Kafasını parçalayıp paraları sokağa döktü
Cadılar Bayramı partisinde görenler şaşkına döndü: Heidi Klum’un kostümü bu kez dev bir el

Bu dev elin içinde ünlü bir manken var!
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı

Erdoğan'ın imzasıyla 3 isim görevden alındı
İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu

Yönetimin 2. adamı toplantıdaki skandalı açıklayarak duyurdu
165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler

165 zombi gece yarısı sokaklara döküldü!