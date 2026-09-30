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Çevre Bakanı Kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı Bakanlıkta ağırladı

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Çevre Bakanı Kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı Bakanlıkta ağırladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Bakanlıkta ağırladı. Kurum, sosyal medya paylaşımında ziyaret için teşekkür ederek Fenerbahçe'ye, yönetimine ve sporcularımıza başarılar diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile görüştü.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ı Bakanlığımızda ağırladık. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, köklü geçmişi ve güçlü camiasıyla Türk sporunun önemli değerlerinden Fenerbahçe'ye, yönetimine ve sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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