Cevizli Çarşı'nın Batı Blokları Yıkıldı

Cevizli Çarşı'nın Batı Blokları Yıkıldı
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Yeşilhisar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ağır hasar gören Cevizli Çarşı'nın batı bloklarının yıkımı gerçekleştirildi. Bu süreçte, bölgedeki riskli yapıların kaldırılması ve güvenli iş yerlerinin inşası hedefleniyor.

Yeşilhisar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Cevizli Çarşı'nın batı bloklarının yıkımı gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan, 28 işyerinin bulunduğu tarihi çarşının yeniden inşası için batı bloklarının yıkımı yapıldı.

Yeşilhisar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgedeki riskli yapıların kaldırılması ve yerine güvenli iş yerlerinin yapılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Cevizli Çarşı'da 40 işyeri yapılarak esnafın ve ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Kaynak: AA / Mehmet Aslan - Güncel
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