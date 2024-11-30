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Ceviz Ağaçlarından Yüksek Fayda: Polat Kardeşlerin Geri Dönüşüm İnovasyonu

Ceviz Ağaçlarından Yüksek Fayda: Polat Kardeşlerin Geri Dönüşüm İnovasyonu
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Tatvan'da yaşayan Nurullah ve Sunullah Polat kardeşler, ekonomik ömrünü dolduran ceviz ağaçlarını işleyerek duvar saati, sehpa ve daha birçok ürün üretiyor. Geri dönüşüm amacıyla başladıkları bu iş, onlara hem ekonomik kazanç sağladı hem de çevreye katkı sundu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nurullah ve Sunullah Polat kardeşler, ekonomik ömrünü dolduran ceviz ağaçlarını işleyerek ekonomiye kazandırıyor.

Fuar Mahallesi'nde yaşayan Nurullah ve Sunullah Polat kardeşler, babalarından öğrendikleri ahşap oymacılığı mesleğini sürdürüyor.

Ekonomik ömrünü dolduran ceviz ağaçlarını atölyelerinde işleyen iki kardeş, ürettikleri duvar saati, sehpa, doğrama tahtası, küllük ve bardak gibi ürünleri satışa sunuyor.

Nurullah Polat, ceviz ağacından yaptıkları ürünlerin oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

Kullanılmayan ağaç dallarını geri dönüşüme kazandırdıklarını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Bu işe dedemiz ve babamızdan esinlenerek başladık. Verimden düşen ceviz ağaçlarını kullanıyoruz. Kardeşimle beraber geçen yıl bu iş yerini açtık. Yaptığımız ürünler oldukça rağbet görüyor. Aslında bu işe geri dönüşüm amacıyla başladık. Bu ağaçlar geri dönüşüm amacıyla kullanılmasaydı yakacak odun olarak sarf edilecekti. Ceviz dallarını hayal gücümüzü kullanarak farklı ürünler olarak tasarladık. Böylece iş sahibi olduk."

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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