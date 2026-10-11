Cevdet Yılmaz yarın AA Editör Masası'nda fon soruşturması ve ekonomiyi değerlendirecek

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Yılmaz, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç, "Terörsüz Türkiye" ve ekonomideki mevcut durum başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, ayrıca X hesabı (@anadoluajansi) ile (@AACanli) da anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA