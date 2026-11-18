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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret, enerji, müteahhitlik ve ulaştırma alanlarındaki yatırım fırsatlarının değerlendirildiğini belirten Yılmaz, iki ülke cumhurbaşkanının belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için iş dünyasının girişimlerini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Özbekistan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı kapsamında bulunduğu Taşkent'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşmada Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirecek yatırım fırsatlarını ele aldıklarını belirtti.

Yılmaz, "Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret, enerji, müteahhitlik ve ulaştırma alanlarındaki iş birliğimizi daha ileri taşıyacak yatırım fırsatlarını konuştuk. Ayrıca, firmalarımızın talep ve beklentilerini istişare etme imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

"KARŞILIKLI YATIRIMLARIMIZI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Yılmaz, "Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için iş dünyamızın girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz, programın düzenlenmesine katkı sunan başta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederek Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarına başarılar diledi.

Kaynak: ANKA