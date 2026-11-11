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Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensari ile Antalya'da COP31'de görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari ile görüştü. Yılmaz, görüşmede ikili ilişkiler, ticaret, enerji, bölgesel gelişmeler ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi, ticaret ve enerji alanlarındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi ile bölgesel gelişmeleri ele aldık. Bölgemizde yaşanan gelişmelerin barış ve istikrarın önemini bir kez daha ortaya koyduğu bu dönemde, bölgesel meselelerin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede ortak sorumluluklarımızı değerlendirdik. Sayın Ensari'ye nazik ziyaretleri ve COP31'e katılımları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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