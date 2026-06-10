Cevdet Yılmaz, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulumuzun üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, Kurulumuzun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kıymetli üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleme imkanımız oldu. Ekonomi politikalarımıza sundukları değerli katkılar dolayısıyla kurul üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA