'Robotik barista' iş başında
ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2026 teknoloji fuarında, Türk girişimcilerin geliştirdiği otonom 'robotik barista' büyük ilgi gördü. Türkiye, pavilyonlarıyla fuarda geniş bir temsil sağladı.
Dünyanın sayılı teknoloji ve inovasyon fuarlarından olan CES 2026, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlendi. Uluslararası teknoloji devlerinin boy gösterdiği fuarda Türk girişimcilerin tasarladığı, tamamen otonom olarak çalışan 'robotik barista', büyük ilgi gördü.
CES 2026'da Türkiye, iki ayrı pavilyon ve çok sayıda Türk girişimci ve şirket tarafından temsil edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Turcorn Pavilyonu'nda 34 girişimci dünya sahnesinde yeteneklerini tanıtırken, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) kurduğu 'Turkish Tech' adlı pavilyonunda 20 Türk şirketi teknolojilerini sergiledi. Çok sayıda küresel yatırımcı, Türkiye pavilyonlarına akın etti.
60 SANİYEDE KAHVE HAZIR
FARK LABS Teknoloji Geliştirme Merkezi standında Thud e-Robotics tarafından geliştirilen X Barista adlı ürün dikkat çekti. Şirketin CEO'su Önder Akyazıcı ile Takım Lideri Ocan Aydın, 'robotik barista' hakkında bilgi verdi. Profesyonel baristaların ustalıklarını sensör teknolojisi ile robotlara aktardıklarını ifade eden AkyaZıcı, "Bir kahveyi 60 saniyede hazırlayabilme potansiyeli var. Özellikle havaalanı, AVM'ler gibi birçok noktada kullanabilecek bir makine" dedi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da CES 2026'ya ziyarette bulundu. Türk pavilyonlarını ve Fark Labs, Karsan ve Vivoo gibi Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret eden Varank, girişimcilerin geliştirdiği teknolojiler hakkında bilgi aldı. Varank'a; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da eşlik etti.