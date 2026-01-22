Bahçelievler'de cerrahi maskeyle girdiği kuyumcudan silahla altın çalan zanlı tutuklandı

Bahçelievler'de, cerrahi maskeyle girdiği kuyumcudan silahla 3 milyon lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Ocak'ta Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde bulunan kuyumcunun altınlarını çalıp kaçan şüpheli H.A'yı yakalamak için çalışma yürüttü.

Görgü tanıklarının ifadesini değerlendiren ekipler, cerrahi maske takan şüphelinin iş yerine "selam vererek" girdiğini, daha sonra silah zoruyla kuyumcudaki yaklaşık değeri 3 milyon lira olan altınları çantasına doldurarak kaçtığını belirledi.

Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin, toplu taşımayla bölgeye geldiği ve metrobüsten inip Esenyurt'taki evine gittiği tespit edildi.

Polis ekipleri, şüpheli H.A'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Çaldığı altınların bir kısmı oturduğu dairede, büyük kısmı ise çalıştığı tekstilcide ele geçirildi.

Ruhsatsız tabancasına da el konulan şüpheli, ifadesinde borç nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen altınların, işlemlerinin tamamlanması sonrasında kuyumcuya teslim edileceği öğrenildi.

Olay

Mahmutbey Caddesi'ndeki kuyumcuya cerrahi maskeyle giren bir kişi, silahla iş yeri sahibini tehdit ettikten sonra yanında getirdiği çantaya altınları doldurmasını istemişti.

İş yeri sahibince çantasına yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın konulan şüpheli, hızla olay yerinden kaçmıştı.

Bu sırada kuyumcunun iş yerinin güvenlik sistemindeki alarm butonuna basması üzerine, kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.