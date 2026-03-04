Çermik Belediyesinden ramazan yardımı
Diyarbakır'ın Çermik Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 4 bin 480 aileye gıda yardımında bulundu. Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, sosyal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.
"Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Karamehmetoğlu, ramazan ayı boyunca sosyal destek çalışmalarının süreceğini bildirdi."
Kaynak: AA / Bilal Çelikten