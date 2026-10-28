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Çerkezköy TSO ve Trakya Müteahhitler Birliği inşaat güvenliği semineri düzenledi

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Çerkezköy TSO ve Trakya Müteahhitler Birliği inşaat güvenliği semineri düzenledi
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Çerkezköy TSO ile Trakya Müteahhitler Birliği, Çerkezköy TSO'da 'İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği' semineri düzenledi. Seminerde iş güvenliği kültürü, yasal mevzuat ve iş kazalarını önlemeye yönelik önlemler ele alındı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Trakya Müteahhitler Birliğince, "İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği" seminerini gerçekleştirildi.

Çerkezköy TSO'da düzenlenen seminere, Oda Başkanı Ahmet Çetin, Trakya Müteahhitler Birliği Başkanı Selçuk Yıldız, sektör temsilcileri ve üyeler katıldı.

Seminerde, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, alınması gereken önlemler, yasal mevzuat ve sahadaki güncel uygulamalar ele alındı.

İş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için yapılması gerekenlerin değerlendirildiği seminer, katılımcıların soru ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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