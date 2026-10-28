Çerkezköy TSO ve Trakya Müteahhitler Birliği inşaat güvenliği semineri düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Trakya Müteahhitler Birliğince, "İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği" seminerini gerçekleştirildi.

Çerkezköy TSO'da düzenlenen seminere, Oda Başkanı Ahmet Çetin, Trakya Müteahhitler Birliği Başkanı Selçuk Yıldız, sektör temsilcileri ve üyeler katıldı.

Seminerde, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, alınması gereken önlemler, yasal mevzuat ve sahadaki güncel uygulamalar ele alındı.

İş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için yapılması gerekenlerin değerlendirildiği seminer, katılımcıların soru ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA