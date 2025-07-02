Çerkezköy'deki Kimya Fabrikasında Yangın!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının depo kısmında bulunan gaz tankında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Patlama seslerinin ardından yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ile İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Süleyman Rüzgar, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.