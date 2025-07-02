Çerkezköy'deki Kimya Fabrikasında Yangın!

Çerkezköy'deki Kimya Fabrikasında Yangın!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Depo kısmında başlayan yangın, patlama seslerinin ardından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının depo kısmında bulunan gaz tankında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Patlama seslerinin ardından yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ile İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Süleyman Rüzgar, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi

Avrupa bu transfere kilitlendi! Gyökeres'in yeni takımı belli gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı

Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
İran'da kaçırılan terzinin ailesine tehdit: Kulağını kesip göndereceğiz

Kaçırılan terzinin ailesine tehdit: Kulağını kesip göndereceğiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.