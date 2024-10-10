Çerkezköy'de Kozmetik Fabrikasında Yangın

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Çerkezköy ilçesinde Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir kozmetik fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, fabrikadan patlama sesleri duyuldu.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Onur KAYA/TEKİRDAĞ,