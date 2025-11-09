Çerkezköy'de İş Yerinde Yangın Çıktı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay sonrası iş yerinde hasar meydana geldi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi Bahçe Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel