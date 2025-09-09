Çerkeş Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmete Açıldı

Çerkeş ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete açıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının aldığı kararla daha önce Çerkeş Mal Müdürlüğü olarak hizmet veren kurum, Çerkeş Vergi Dairesi olarak vatandaşların hizmetine yeniden açıldı.

Çankırı Defterdarı Hasan Aydınoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün açılışı için Çerkeş'e geldiklerini belirterek, "Bu tarihten itibariyle Mal Müdürlüğü'nü Vergi Dairesine dönüştürmek suretiyle Türkiye'de vergi bilincini artırmaya yönelik ve vergi mükelleflerimize daha kaliteli hizmet vermeye yönelik hamlelerimizin birisini daha gerçekleştirmek üzere geldik. Bugün itibariyle Çerkeş Vergi Dairesini kurarak daha kaliteli hizmet anlayışıyla bundan sonra mali hizmetlerimizi bu noktada toplamış bulunuyoruz." dedi.

Aydınoğlu, Çankırı'da Vergi Dairesi'ne dönüşen ilk yerin Çerkeş olduğunu ifade etti.