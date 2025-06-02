Çerkeş'te 11 Yılda 265 Bin Fidan Dikildi

Çerkeş'te 11 Yılda 265 Bin Fidan Dikildi
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Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, 2014 yılından bu yana yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla 265 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu açıkladı ve daha yeşil bir Çerkeş için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Çerkeş'te 11 yılda 265 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılından bu yana ilçenin her bölgesinde ağaçlandırma çalışmaları ile 265 bin fidanı toprakla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Her yıl fidan dikimi yaptıklarını aktaran Sopacı, "Hep birlikte daha yeşil, daha yaşanabilir bir Çerkeş için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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