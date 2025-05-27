Cemil Günay İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ın babası Cemil Günay'ın cenaze törenine katıldı.

Tekirdağ'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Cemil Günay için Orta Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Cemil Günay'ın yakınları ile Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cengiz Günay ve ailesi, törende taziyeleri kabul etti.

Cemil Günay'ın cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kıldırılan ikindi namazının ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.