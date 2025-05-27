Cemil Günay İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Cemil Günay İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ'da hayatını kaybeden Cemil Günay için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene Tekirdağ Valisi ve il protokolü de dahil olmak üzere birçok kişi katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ın babası Cemil Günay'ın cenaze törenine katıldı.

Tekirdağ'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Cemil Günay için Orta Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Cemil Günay'ın yakınları ile Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cengiz Günay ve ailesi, törende taziyeleri kabul etti.

Cemil Günay'ın cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kıldırılan ikindi namazının ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.