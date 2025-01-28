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Cem Şahin Eflani Esnafını Ziyaret Etti

Cem Şahin Eflani Esnafını Ziyaret Etti
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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin, Eflani ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Pazarcı esnafıyla bir araya gelen Şahin, taleplerini dinleyerek sorunlara çözüm üretme sözü verdi.

Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eflani ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde kurulan pazar alanını gezen Şahin, esnafla bir araya geldi.

Şahin, tek tek görüştüğü pazarcı esnafının talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

Ziyarette ilişkin açıklama yapan Şahin, "Alın teriyle helal rızık peşinde koşan esnafımız, sadece ekonomimizin değil aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarımızın da önemli parçasıdır. Esnafımızın taleplerini ve önerilerini dinleyerek onların sesi olmaya, sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Eflani'mizin kalkınması, esnafımızın güçlenmesi ve daha güzel geleceğe adım atması için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin'e ziyaretinde, Eflani AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy ve yönetimi, İl Genel Meclis üyesi Mesut Aydın, AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu üyeleri Murat Dikilitaş, Nihat Ertan ve Recep Özdemir de eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
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