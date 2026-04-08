Haberler

Çeltikçi'de pazar yeri ve köy lokantası projesinin çalışmalarına başlandı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde pazar yeri ve köy lokantası projesi için hazırlık çalışmalarına başlandı. Proje, köydeki düzenlemelerinin yanı sıra ağaçlandırma ve lavanta bahçesi peyzaj düzenlemeleri de içerecek.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yapılacak pazar yeri ve köy lokantası projesinin çalışmalarına başlandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan himayelerinde ve Çeltikçi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Kuzköy'de yürütülen pazar yeri ve köy lokantası projesi kapsamında alanda hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.

Proje kapsamında bölgede düzenleme çalışmaları yapılırken, Burdur Orman İşletme Müdürlüğünce aynı alanda ağaçlandırma ve lavanta bahçesi peyzaj düzenlemesi de yapılacak.

Çeltikçi Kaymakamı Ömer Levent Türk, alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Türk, çalışmalara teknik destek sağlayan Burdur Orman İşletme Müdürlüğü, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Burdur İl Özel İdaresi personeline teşekkür ederek, başarılar diledi.

Kaynak: AA / Hale Pak
