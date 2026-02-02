Haberler

Bafra'da çeltik üreticileri taliplerini dile getirdi

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, yeni sezon alım süreci ve ürün sınıflandırma kriterlerine dair taleplerini dile getirerek mağduriyetlerini vurguladı. Üreticiler, yapılan sınıflandırma değişikliklerinin ekonomik kayıplara yol açtığını belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depoları önünde toplanan üreticiler adına konuşan Bafra Çeltik Komisyon Üyesi Hamza Bayrak, ürün sınıflandırmasında yapılan değişikliklerin üreticileri mağdur ettiğini söyledi.

Bayrak, Alba çeşidi orta tane çeltiğin ince tane kapsamında değerlendirilmesinin üreticiler açısından ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını ifade ederek, bu uygulamanın üretimdeki gerçekliği yansıtmadığını söyledi. Artan mazot, gübre ve işçilik maliyetlerine dikkati çeken Bayrak, üreticinin hatalı sınıflandırma nedeniyle daha da zor durumda kaldığını kaydetti.

Destekleme ödemelerinin gecikmesi ve kredi imkanlarının kısıtlanmasının üretimi olumsuz etkilediğini aktaran Bayrak, "Kendi ürettiğimiz tohumlarla yetiştirdiğimiz çeltiklerin tescil gerekçesiyle alım kapsamına alınmaması, ancak benzer ürünlerin ithalat yoluyla raflarda yer bulması yerli üreticimizi mağdur etmektedir. Bu ithalatların durdurulması hem çiftçimizi hem de yerli fabrikacımızı koruyacaktır. Ayrıca TMO'da yapılan randıman ölçümlerinin şeffaf bir şekilde, çiftçimizin gözü önünde yapılması en temel hakkımızdır." dedi.

Üreticiler, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
