Albüm: Cebelitarık-İspanya Sınır Kapısındaki Rutin Kontroller Kaldırıldı

CEBELİTARIK, 15 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği ile İngiltere arasında salı günü Brüksel'de imzalanan anlaşmayla Britanya Denizaşırı Bölgesi olan Cebelitarık ile İspanya arasındaki kara sınırında uygulanan rutin kontroller kaldırıldı.

İki ülke arasındaki mal ve iş gücü hareketliliğini önemli ölçüde kolaylaştıracak olan anlaşmayla Cebelitarık ile AB arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua