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Albüm: Cebelitarık-İspanya Sınır Kapısındaki Rutin Kontroller Kaldırıldı

Albüm: Cebelitarık-İspanya Sınır Kapısındaki Rutin Kontroller Kaldırıldı
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Avrupa Birliği ile İngiltere arasında imzalanan anlaşmayla Cebelitarık ve İspanya arasındaki kara sınırında rutin kontroller kaldırıldı. Anlaşma, mal ve iş gücü hareketliliğini kolaylaştırarak Cebelitarık ile AB arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek.

CEBELİTARIK, 15 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği ile İngiltere arasında salı günü Brüksel'de imzalanan anlaşmayla Britanya Denizaşırı Bölgesi olan Cebelitarık ile İspanya arasındaki kara sınırında uygulanan rutin kontroller kaldırıldı.

İki ülke arasındaki mal ve iş gücü hareketliliğini önemli ölçüde kolaylaştıracak olan anlaşmayla Cebelitarık ile AB arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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