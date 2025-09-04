Haberler

Cayman Adaları Bayraklı Mega Yat Fethiye'de Akaryakıt İkmal Etti

Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali yapılan 101 metrelik 'I Dynasty' adlı mega yat, lüks donanımlarıyla dikkat çekiyor. Yat, 12 süitte 34 yolcu ile 36 kişilik mürettebat için konaklama imkanı sunuyor.

Cayman Adaları bayraklı "I Dynasty" adlı mega yata, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan 101 metrelik yata, Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.

Almanya'da 2015'te inşa edilen yat, spor salonu, güzellik salonu, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Yatta, 12 süitte 34 yolcu ile 36 kişilik mürettebat için konaklama imkanı bulunuyor.

"I Dynasty" yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacak.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
