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Çayırova'da Veteriner Hekim Darbedildi, Görüntüler Kesilerek Servis Edildi

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Çayırova'da para üstü tartışması sonrası Veteriner Hekim Ali Özen'i darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 şüphelinin avukatı, güvenlik kamerası görüntülerinin olayın başlama anı kesilerek basına servis edildiğini söyledi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, para üstü tartışması sonrası Veteriner Hekim Ali Özen'i darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 şüphelinin avukatı Berat Kızılkan, güvenlik kamerası görüntülerinin olayın başlama anı kesilerek basına servis edildiğini söyledi. Görüntüleri paylaşan Avukat Kızılkan, olayın veteriner hekim Özen'in müşteri Can Sönmez'i omzundan itmesi ile başladığını öne sürdü.

Olay, 21 Temmuz günü Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Veteriner kliniğinden mama alan Can Sönmez, kasada bozuk para olmadığı için ücretin 45 TL'lik kısmını İBAN üzerinden ödemek istedi. Veteriner Hekim Ali Özen'in fiş kesebilmek için dekontu görmek istemesi üzerine tartışma yaşandı. Dükkandan ayrılan Can Sönmez, yaklaşık 1 saat sonra yanında Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez ile birlikte geri dönerek Veteriner Hekim Ali Özen'i darbetti. Özen'in şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'OLAYIN SONUCUNUN TASVİP EDİLMEDİĞİNİ KABUL EDİYORUZ'

Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan şüphelilerin avukatı Berat Kızılkan, güvenlik kamerası görüntülerinin olayın başlama anı kesilerek basına servis edildiğini belirtti. Görüntünün tamamını paylaşan avukat Kızılkan, kesilen görüntülerde veterinerin müvekkilini ittiği anlar yer aldığını söyledi. Avukat Kızılkan, "Her ne kadar olayın oluş şeklinden ziyade, olayın sonucuna yönelik olarak, bir vatandaş olarak, müvekkilin ailesi olarak, şüphelinin vekili olarak söz konusu darp olayını tasvip etmediğimizi, olayın sonucunun kimse tarafından onaylanmayacağını biz de kabul ediyoruz. Ancak, müvekkilim yıllardır alışveriş yaptığı veteriner kliniğine gelerek beslemekte olduğu köpeğine yönelik birtakım alışverişler yapmak istiyor. Alışverişin ücreti olarak 245 TL'lik ödemeyi 200'er liralık 2 adet banknotlarla yapmak istiyor. Ne yazık ki paranın üstü müşteki tarafından kasadaki bozuk para sorunu nedeniyle nakit olarak verilemediği için müvekkilime EFT yapması doğrultusunda dükkandan çıkabileceği müşteki tarafından beyan ediliyor. Müvekkil de '400 TL sende kalsın paranın üstünü bir sonraki alışverişte veya ertesi gün geldiğimde alırım' şeklinde beyanda bulunuyor. Ne yazık ki, müvekkilimin klinikten dışarı çıkması müşteki tarafından engelleniyor" dedi.

Tartışma sırasında müvekkilinin omuzlarına vurularak darbedildiğini öne süren Avukat Kızılkan, "Ayrıca fazla ödeme yapan müvekkilime yönelik olarak olayda bilgi sahibi olarak ifade veren hanımefendi de dahil olmak üzere müştekiyle birlikte müvekkilime hakaretlerde bulunuluyor. Bunlara yönelik olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Şüpheli Can Sönmez'in şeker hastası ve yanında gelen 2 kişinin de çekirdek ailesinden olduğunu söyleyen Avukat Berat Kızılkan, bu kişilerin, herhangi bir olay yaşanmaması için birlikte geldiğini öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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