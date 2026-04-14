Çayırhan'da Esnaftan Eylemdeki Doruk Madencilik İşçilerine Çorba İkramı: Direniş Soframız Büyüyor

Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen ücretler ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı Ankara'ya yürüyüş başlatırken, Çayırhan'daki esnaf onlara çorba ikramında bulundu. İşçilerin direnişi için dayanışma mesajları verildi.

(ANKARA) - Çayırhan'da esnaf, hak mücadelesi için Ankara'ya doğru yürüyüş başlatan Doruk Madencilik işçilerine çorba ikramında bulundu.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye işçiler, ödenmeyen ücretler, işten çıkarmalar ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı Ankara'ya yürüyüş başlattı. Çayırhan'da esnaf işçilere destek için çorba ikramında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Direniş soframız büyüyor. Çayırhan esnafı direniş alanına çorba getirdi. "Sofrada bizim de tuzumuz olsun" diyerek direnişin gecelerinde dayanışmasını eksik etmeyen, sıcak çorbasını ve desteğini paylaşan esnafa, halka teşekkür ederiz. Biz biliyoruz ki bu mücadelede bizi ayakta tutan yalnızca öfkemiz değil, dayanışmamızdır. Mutlaka biz kazanacağız!" denildi.

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı

Gece yarısı harekete geçildi, çok sayıda gözaltı kararı var
Galatasaray'da kadro dışı kararı

Galatasaray'da kadro dışı kararı
Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amedspor'a büyük şok

Süper Lig'e çıkmak isteyen Amedspor'a büyük şok
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Galatasaray'da kadro dışı kararı

Galatasaray'da kadro dışı kararı
Tartıştığını eşini başından silahla vurup öldürdü

Gözünü kırpmadan başından vurup kaçtı! Polis her yerde onu arıyor
Kayınvalidesinin evinin önünde aracını yakıp, havaya ateş açtı

Defalarca aradı, açan olmayınca benzin döküp yaktı