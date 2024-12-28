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Çatak'ta Şiddetli Rüzgar Kurtların Saldırısına Yol Açtı

Çatak'ta Şiddetli Rüzgar Kurtların Saldırısına Yol Açtı
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Van'ın Çatak ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahıra giren kurtlar, 11 koyunun telef olmasına ve 21 koyunun yaralanmasına neden oldu. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Hıvzullah Karakaya, yetkililerden yardım bekliyor.

Van'ın Çatak ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatı ve duvarı yıkılan ahıra giren kurtlar, 11 koyunu telef etti.

İlçenin Konalga Mahallesi'nde Hıvzullah Karakaya'ya ait ahırın çatısı ve duvarının bir kısmı, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Ahıra giren kurtların saldırdığı 11 koyun telef oldu, 21 koyun da yaralandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, mahallede incelemelerde bulundu.

Karakaya, gazetecilere, geçimini hayvancılıkla sağladığını söyledi.

Yetkililerden yardım beklediğini belirten Karakaya, "Rüzgar ve hortum nedeniyle ahırımız yıkıldı. Kurtlar, ahır yıkıldıktan sonra koyunlara saldırmış. 11 koyun telef oldu, 21 koyunum yaralandı. Yaralı koyunları veterinere götüreceğiz. Kayıp 14 koyunu bulmak için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
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