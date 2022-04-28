Çatak'ta çiftçilere 30 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı

Van'ın Çatak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen "Çatak'ta Yetişen Şifa" projesi kapsamında çiftçilere adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı.

Fide dağıtım programına katılan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, çiftçileri her zaman desteklediklerini söyledi.

Çatak'ta 7 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli, 30 bin adaçayı ve kekik fidesini teslim ettiklerini belirten Akbulut, şöyle konuştu:

"İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ve personeli ilçemizdeki tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çok güzel çalışmalarda bulunuyor. Çatak'ın doğası, havası ve suyu çok güzel, inanıyorum ki çiftçilerimizin de çabaları ile markalaşan bal ve ceviz gibi yetiştirdiğimiz adaçayı ve kekik de markalaşacak. Önemli bir pazar alanı oluşacaktır. Dağıttığımız fideler ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Törene, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk, kurum personeli ve üreticiler katıldı.