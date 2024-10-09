CarrefourSA, Kristal Elma'da 4 Ödül Kazandı

ORGANİZE gıda perakende sektörü markası CarrefourSA, 'CarrefourBIO' ve 'Doğru Karpuz Referans Sesi' reklam filmleriyle Kristal Elma'dan 4 ödülle döndü.

Reklam ve pazarlama dünyası projelerinin yarıştığı Kristal Elma, Reklamcılar Derneği'nin ev sahipliğinde bu yıl 36'ncı kez düzenlendi. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen gecede 4 ödül kazandı ve 'Yaratıcılığa Cesaret Veren Marka' seçildi.

BİRÇOK KATEGORİDE ÖDÜL KAZANDI

CarrefourSA'nın doğal ve organik öz markalı ürün ailesi 'CarrefourBIO' projesi, özel kategoriler içinde 'Dijital Mecra Kullanımı' ile Bronz ödül alırken; sektörel kategoriler içinde ise 'Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar' kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu. 'Doğru Karpuz Referans Sesi' reklam filmi ise 'Verinin Yaratıcı Kullanımı' kategorisinde Gümüş ödül; Radyo ve Ses Kullanımı kategorisinde de Kristal Elma kazandı.

Ayrıca Lezzet Arası Catering'le Kristal Elma'nın Lezzet Sponsoru olan CarrefourSA, Lezzet Arası şefleri tarafından hazırlanan özel menüsünü katılımcılara sundu.