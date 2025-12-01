Caoxian İli, Evcil Hayvan Ekonomisinde Küresel Merkez Olma Hedefinde İlerliyor

CAOXİAN, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shandong eyaletine bağlı Caoxian ilçesi, son yıllarda evcil hayvan ekonomisine yönelik planlarını hızlandırarak evcil hayvan ürünlerinde küresel bir merkez olma hedefi doğrultusunda güçlü bir ivmeyle ilerliyor.

Caoxian ilçesi günümüzde evcil hayvan mobilyaları, gıda, giyim ve daha fazlasını kapsayan kapsamlı bir sanayi zinciri oluşturmuş durumda. 2025'in ilk on ayında yerel evcil hayvan ekonomisinin toplam değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 2,58 milyar yuana (yaklaşık 365 milyon ABD doları) ulaştı.