Çankırı Yurdum Spor, Kurşunlu Belediyespor'u 5-0 mağlup etti
Çankırı Amatör Ligi 4. hafta karşılaşmasında Çankırı Yurdum Spor, Kurşunlu Belediyespor'u 5 golle mağlup etti. Çankırı Kamp Eğitim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Yurdumspor 44. dakikada öne geçti. Maçın ikinci yarısında 55, 60, 72 ve 90. dakikalarında da gol bulan Yurdumspor, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Çankırı Amatör Ligi 4. hafta karşılaşmasında Çankırı Yurdum Spor, Kurşunlu Belediyespor'u 5 golle mağlup etti.
Çankırı Kamp Eğitim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Yurdumspor 44. dakikada öne geçti.
Maçın ikinci yarısında 55, 60, 72 ve 90. dakikalarında da gol bulan Yurdumspor, sahadan 5-0 galip ayrıldı.