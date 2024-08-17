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Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali'nde Kano Yarışları Düzenlendi

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Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında Tatlı Çay üzerinde kano yarışları yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödüller takdim edildi.

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında "kano yarışları" yapıldı.

Çankırı Belediyesince kent merkezinden geçen Tatlı Çay üzerinde Yamuçlar mevkisi'nde 4 kategoride kano yarışları düzenlendi.

Gün boyu yapılan elemelerin ardından finalde, yarışmacılar kürekleri çekerken çok sayıda vatandaş da yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

Yarışmada dereceye girenlere Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Baro Başkanı Mustafa Deniz ödüllerini takdim etti.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı açıklamada. Çankırı'da bir ilkin yaşandığını ve kano yarışları düzenlediklerini söyledi.

Festival kapsamında böyle bir etkinlik planladıklarını ve yoğun ilgi gördüğünü belirten Esen, şunları kaydetti:

"Ben bu kadar ilgi beklemiyordum, Sabah 9'da başladık şimdi de final yarışması yapılacak. Müthiş bir ilgi var. Aslında ben olur mu olmaz mı diye bir tereddüt içerisindeydim, arkadaşlar yapalım dediler. Çayı temizledik, güzel bir aktivite oldu, herkes çok eğlendi. Müthiş bir katılım vardı. Biz de yarışalım diyen yaş ayırt etmeden, gencinden, çocuğundan, 70 yaşından insanlar biz de yarışabilir miyiz dedi. Bu beni çok mutlu etti. Bizim amacımız şu, insanlarımız mutluysa biz mutluyuz, bir nebze buna katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize."

Vatandaşlardan Vahid Melek de Çankırı'da ilk defa böyle bir etkinlik gördüğünü belirterek, "Bu tür etkinliklerin, aktivitelerin artmasını isteriz. Genelde farklı şehirlerde, deniz kenarlarında görebileceğimiz etkinlikler ama Anadolu'nun göbeğinde böyle küçük şehirde böyle bir etkinlik olması mutluluk verici." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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