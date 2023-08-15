Çankaya Belediyesi Geri Dönüşüm Kumbaralarını Yeniledi

Çankaya Belediyesi, ilçedeki geri dönüşüm kumbaralarını yeniledi ve hizmete sundu. Kumbaraların yeni tasarımları ve güvenli hale getirilmesiyle birlikte vatandaşlar daha fazla farkındalık yaratılıyor. Kumbaraların belirlenecek noktalara konulması için planlama çalışmaları devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, ilçedeki geri dönüşüm kumbaralarını yeniledi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sadece Çankaya'mızda olacak şekilde 50 adedini kullanıma hazır hale getirdik. Planlama çerçevesinde önümüzdeki günlerde kumbaraları Çankaya'ya ve komşularımızın hizmetine sunacağız"

Çankaya Belediyesi, sıfır atık, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanımı, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in talimatı doğrultusunda, pilot olarak ilk uygulaması geçen yıl Anıttepe'de yapılan geri dönüşüm kumbaraları ile ilgili başarılı sonuçlar elde edildi.

Vatandaşlar açısından yüksek farkındalık yarattığı belirtilen Geri Dönüşüm Kumbarası uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı. Kumbaralar yeniden tasarlandı ve daha güvenli hale getirildi. Yeni tasarımları ve daha güvenli halleriyle hazır hale getirilen kumbaralar, yapılacak planlama çerçevesinde Çankaya'da belirlenecek noktalara konulacak.

Yeni tasarlanan ve daha güvenli hale getirilen kumbaralara; kitap, defter, yazışma kağıtları, gazeteler, pet şişeler, şişe kapakları, naylon, poşetler, plastik kutular, metal içecek ve konserve kutuları, yağ ve salça tenekeleri, içecek şişeleri, konserve ve reçel kavanozları, cam bardaklar atılabiliyor.

Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kumbaraların Çankaya'da hangi noktalara bırakılacağı konusundaki planlamalarını sürdürürken, ilk etapta kumbaraların Cebeci, Anıttepe, Bahçelievler, Emek ve Çayyolu'na konulabileceği belirtildi. Yetkililer, kumbaraların vatandaşlarda farkındalık yarattığını, kumbaraların gün aşırı dolduğu günler olabildiğini, yüksek miktardaki atıkların gün aşırı ekiplerce boşaltıldığını, bu atıkların geri dönüşüm tesislerinde geri dönüşüm işlemine tabi tutulduklarını kaydetti.