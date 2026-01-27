Haberler

Samsun'da ev atıkları market alış verişine dönüşüyor

Samsun'da ev atıkları market alış verişine dönüşüyor
Güncelleme:
Samsun'un Canik Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak amacıyla evlerden topladığı atıkları puan sistemine dönüştürerek, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor. Başkan Sandıkçı, bu projeyle aile bütçesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Samsun'un Canik Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak için evlerden topladığı atıkların yerine vatandaşların kartlarına yüklenen puan ile market alış veriş imkanı sunuyor.

Canik Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm kültürünü vatandaşlarla oluşturmak için proje başlattı.

Belediye ekipleri, alüminyum, cam, kağıt ve plastik gibi dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlamak için evlerden mobil araçla atıkları topluyor.

Vatandaşlar, atıkların karşılığında kartlarına yüklenen puan karşılığında yine belediyeye ait Canik Sıfır Atık Market'ten ev ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı açıklamada, sıfır atığa yönelik örnek projelerle sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırdıklarını, ayrıca geri dönüştürülebilir ürünlerin yeniden kazanımıyla aile bütçesine katkı sunduklarını söyledi.

Alüminyum, cam, kağıt, plastik gibi dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Sandıkçı, "Vatandaşlarımız getirdikleri atıklar karşılığında Canik Sıfır Atık Marketinden dilediği ürünleri alabiliyor. Gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir dünya miras bırakma hedefiyle çalışıyor, sıfır atıkta öncü olmaya devam ediyoruz." dedi.

Sandıkçı, atıklar karşılığında vatandaşın ev bütçesine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
