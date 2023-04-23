Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da İşlem Tamam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul'da işlem tamam" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sandık görevlilerinin seçim kurullarına teslimi işleminin tamamlandığını duyurdu. Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul'da işlem tamam: ) ve iki yıldır ve son iki haftadır ve bayram seyran demeden son iki gündür ve şu anda çalışan bütün il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımızın vefakar örgüt emekçilerimizin ellerine, emeklerine sağlık! Sayenizde kazanacağız ve başarının mimarı yine sizler olacaksınız!"