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Çanakkale Yenice'de ilk kez düzenlenen İDA AGRO FEST festivalinin açılışı yapıldı

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen İDA AGRO FEST Tarım, Gıda ve Hayvancılık Festivali'nin açılışı yapıldı. Yenice Belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde düzenlenen festivalin açılışına Vali Ömer Toraman ve protokol üyeleri katıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, İDA AGRO FEST Tarım, Gıda ve Hayvancılık Festivali düzenlendi.

Yenice Belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde bu yıl ilk kez düzenlenen festivalin açılışına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çan Kaymakamı ve Yenice Kaymakam Vekili Bülent Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ile protokol üyeleri katıldı.

Gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcilerini, üreticileri ve vatandaşları bir araya getiren festivalde, açılış töreninin ardından stantlar ziyaret edildi.

Vali Toraman, sergilenen ürün ve teknolojileri inceleyerek firma temsilcileri ve yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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