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Çanakkale'nin Biga ilçesinde güneş enerji santrali hizmete girdi

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde, belediye tarafından kurulan güneş enerji santrali (GES) hizmete girdi. Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, tesisin tamamlanarak faaliyete geçtiğini ve belediyenin kendi elektriğini üreteceğini belirtti. Proje ile aylık 350 bin liralık gelir elde edileceği ifade edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde, belediye tarafından kurulan güneş enerji santrali (GES) hizmete girdi.

Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, gazetecilere, tesisin yaklaşık 7 ay önce proje çalışmalarının başladığını ve tamamlanarak faaliyete geçtiğini söyledi.

Pastırmacı, 10 milyon liraya mal olan proje ile Gümüşçay Belediyesinin kendi elektriğini üreteceğini belirterek, "Temiz ve yenilenebilir enerji için 5 dönüm alanda 720 adet panel ile üretime başladık. Aylık 350 bin liralık geliri de belediyemize kazandırmış olduk. Gümüşçay'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Adnan Pastırmacı Çanakkale Çevre Belediye Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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