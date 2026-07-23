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Çanakkale'de coğrafi işaretli domateste erken hasat başladı

Çanakkale'de coğrafi işaretli domateste erken hasat başladı
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Coğrafi işaret tescilli Çanakkale domatesinde erken hasat başladı. Yaklaşık 30 bin dekar alanda üretilen domates, Kalitesi ve lezzetiyle İstanbul başta olmak üzere çeşitli bölgelere gönderiliyor.

ÇANAKKALE'de kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye'de meşhur olan ve coğrafi işaret tescili alan Çanakkale domatesinde erken hasat başladı.

Çanakkale'de Batak Ovası olarak bilinen merkeze bağlı Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde bu yıl yaklaşık 30 bin dekar alanda üretilen Çanakkale domatesine, 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Türkiye'de meşhur olan Çanakkale domatesi, merkeze bağlı Kumkale köyünde erkenden hasat edilmeye başladı.

'GENELDE İSTANBUL BÖLGESİNE GİDİYOR'

Çanakkale domatesinin 2023 yılında coğrafi işaret aldığını söyleyen Kumkale köyünden çiftçi Recep Uğurlu, "Kalitesi ve lezzeti onaylandı. Şimdi erken hasada başladık. Domatesin lezzeti, aroması, kalitesi, renk olarak bütün üreticilere hayırlı olsun. Kendisini özel kılan birincisi aroması, rengi ve lezzeti oluyor. Bunun kaynaklanma sebebi, iklimi birincisi. İkincisi toprak yapısı. Üçüncüsü ve bizim yıllardan beri yapmış olduğumuz üretimin deneyimi. Bu sene daha önceki yıllara göre biraz daha verim olarak düşük gibi gözüküyor. Bu da yağışlı geçmesinden dolayı yerlere yaş girdik. Yaş girmemizden dolayı biraz bu verimi etkiledi. Buradan çıkan domates erken hasatta genelde İstanbul bölgesine gidiyor" dedi.

'EYLÜL 20 GİBİ HASET ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Erken hasadın 20-30 gün kadar sürdüğünü söyleyen Uğurlu, "Havaların sıcak olmasının dolayı erken bitiyor hasadımız. Geç domateslerimiz daha uzun sürüyor. Geç domatesler 40-45 gün arasında hasadımız oluyor. Geç domateslerimizi temmuz ayında ektik. Temmuz ayında ektiğimiz domateslerde Eylül 20 gibi haset etmeye başlayacağız. Onlar daha yeni ekildi. Erken domateslerde nisan sonu, mayıs başı ekiliyor. Şimdi de hasada başladık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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