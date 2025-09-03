Haberler

Çanakkale'de TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Devam Ediyor

Gökçeada Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması, önceki yılın başarılı takımlarını bir araya getirerek rekabet ortamını güçlendiriyor. Yarışmada büyük ödül 2.5 milyon lira.

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 8'inci gününde devam etti.

Geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda sıralamada ilk 5'te olan takımların katılımıyla "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"nın teknik kontrol süreçleri tamamlandı.

Önceki yılın en başarılı ekiplerini bir araya getiren yarışma, daha ileri düzeyde rekabet ortamı oluşturmayı ve teknik yetkinliği yüksek takımlar arasında gerçek zamanlı otonom mücadele senaryolarını test etmeyi amaçlıyor.

Yarışmada hedef imha görevi kapsamında büyük ödülü kazanabilmek için yarışmacılardan otonom kalkış, otonom sürü uçuşu ve otonom imha görevlerini gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Hedef uçağın tespit edilerek havada bulunan sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulmasının istendiği "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"nın birincisi, 2 milyon 500 bin lira ile ödüllendirilecek.

Yarışmanın müsabaka bölümü, yarın Gökçeada Havalimanı'nda başlayacak.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
