Çanakkale'de tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik suçuna ilişkin başlatılan soruşturmada zanlılar O.Ö. ile İ.Ö'yü yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 15 banka çeki, 5 senet, alacak-vereceklerin kaydedildiği ajanda ve 5 not kağıdı, ruhsatsız tabanca, 14 fişek, 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye çıkarıldıkları hakimlikçe "tefecilik" suçundan tutuklandı.