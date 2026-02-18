Haberler

Çanakkale'de tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.Ö. ve İ.Ö. isimli iki şüpheli tutuklandı. Adreslerinde yapılan aramalarda banka çekleri, senetler, ruhsatsız bir tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik suçuna ilişkin başlatılan soruşturmada zanlılar O.Ö. ile İ.Ö'yü yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 15 banka çeki, 5 senet, alacak-vereceklerin kaydedildiği ajanda ve 5 not kağıdı, ruhsatsız tabanca, 14 fişek, 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye çıkarıldıkları hakimlikçe "tefecilik" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA " / " + Çiğdem Münibe Alyanak -
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi

Küplere bindi! 5-2'lik zafer sonrası Osimhen'i delirten olay
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü

Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü