Çanakkale'de Süt İşleme Fabrikasında Patlama: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada, 42 yaşındaki işçi Adnan Çetin ağır yaralandı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada, 1 işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Gümüşçay beldesinde bulunan süt işleme fabrikasının krema tankında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada ağır yaralanan Adnan Çetin (42), bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adnan Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel