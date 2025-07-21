Çanakkale'de Biçerdöver Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Çanakkale'de Biçerdöver Yangını: İtfaiye Müdahale Etti
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Çanakkale'nin Etili köyünde tamir edilen bir biçerdöver, yangın çıkardı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler müdahale ederek yangını söndürdü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde tamir edilen biçerdöver makinası yandı.

Etili köyündeki sanayi bölgesine tamir için Cicikler köyünden 17 05 17 001 plakalı biçerdöverini getiren Duran Toklucu, tamirat yaptığı sırada Biçerdöver alev aldı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü arazözü, Çan Belediyesi itfaiye ekibi müdahale ederek çıkan yangın söndürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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