Çanakkale'de Balıkçılar 30 Ton Sardalya Avladı

Çanakkale'de gırgır teknesiyle açılan balıkçılar 30 ton 'sardalya' avladı

30 ton sardalya avlayan kaptan Karabiber: "Bu kadarını beklemiyorduk"

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gırgır teknesi ile açılan balıkçılar tek seferde 30 ton sardalya avladı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesi ile açılan balıkçılar, sabah saatlerinde büyük bir balık sürüsüne rastladı. Teknenin kaptanı Nadir Karabiber'in, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'mola' anonsuyla ağlar denize bırakıldı. Kısa bir süre sonra tekneye çekilen ağlarda görülen tonlarca sardalya hem kaptanın hem de tayfanın yüzünü güldürdü. Avlanan 30 ton sardalya kasalara konuldu. Gırgır teknesi kaptanı Naci Karabiber, "Sabaha karşı Bozcaada ilçesi açıklarında balık avı için denize açıldık. Ağlarımızı denize bıraktık. Bir süre sonra ağlarımızı tekrar topladık. Ağların içi adeta sardalya doluydu. Beklentimizin üzerinde av oldu. Biz de bu kadar beklemiyorduk" şeklinde konuştu.